「塞車」3小時才投完票 北市選監小組召集人促檢討

2018-11-24 21:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是投票日，因選舉綁了10個公投案，投票排隊人潮大排長龍，也使得投票時間延長，台北市選舉委員會統計，台北市晚間7點46分才全數投票完畢，比起往年拖延3個多小時，台北市副市長林欽榮、台北市選舉委員會監察小組召集人林美倫等人晚間到選委會視察開票作業，林美倫直言，這次投票情形不理想，非常有檢討的空間。

林美倫指出，此次投票作業由中選會規劃，從今天整體投票情形看來確實有延宕，絕對跟公投有關係，先前已經跟中選會建議過，公投是對事、選舉是對人，既然如此，公投是否可以採用電子投票方式，仿效西方先進國家，但中選會主委有他的考量，可能害怕駭客入侵的問題，其實這些都可以克服，所以選後要檢討。

媒體提到民眾還在排隊投票，一旁投票所已經進行開票，影響到投票，對此林美倫說，以往都沒發生過，這是第一次發生，往年大約下午4點投票時間截止便投完票，今年到晚上7點多還在投票，這些2、3小時應該都列為選舉時間才對，這才公平，部分媒體也不斷搶著報導開票數，「都在亂報、要約束」，等於變相助選，這是不公平的，建議中選會要修法。

林美倫直言，中選會太樂觀這件事（指今年投票），各縣市地方選委會一直在反映，「反應很多次」，這樣投開票狀況不理想，非常有檢討空間。

林美倫提到在投票前，與中選會開會時在會議中就有委員建議大專院校考試都採線上作業，公投也可以採取，今年10個公投案、若總統大選20個公投案怎麼辦？

她認為，要嘛脫鉤（指選舉、公投分開舉行），要嘛公投電子化投票，下次總統大選不要發生這樣的錯誤。12月11日北市選委會會召開選監小組會議，將向中選會提案。

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