全台戰情大多底定！僅剩台北市柯P大戰丁丁！

2018-11-24 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選於今（24）日同步進行投開票，備受矚目的六都爭霸戰開票作業已進入尾聲，全台大部分候選人均已自行宣布勝選或敗選，唯剩下台北市長候選人柯文哲約以幾千張票差距與丁守中展開拉鋸戰。

截至今天晚間10點，台北市1563個投開票所已有1197個完成計票作業，候選人得票數依號次分別為吳蕚洋4272票、丁守中43萬3448票、姚文智18萬6154票、柯文哲44萬2576票、李錫錕4663票，柯文哲與丁守中僅有9128張票的差距。

目前六都選戰中，新北市國民黨籍候選人侯友宜、桃園市民進黨籍候選人鄭文燦、高雄市國民黨籍候選人韓國瑜、台中市國民黨籍候選人盧秀燕、台南市民進黨籍候選人黃偉哲均已自行宣布當選。

北區各縣市選戰中，新竹縣國民黨候選人楊文科、苗栗縣國民黨候選人徐耀昌、宜蘭縣國民黨候選人林姿妙、花蓮縣國民黨候選人徐榛蔚、基隆市民進黨候選人林右昌、新竹市民進黨候選人林智堅、金門縣國民黨候選人楊鎮浯、連江縣國民黨候選人劉增應票數均勝過對手。

中南區各縣市選戰，則是由彰化縣國民黨候選人王惠美、南投縣國民黨候選人林明溱、雲林縣國民黨候選人張麗善、嘉義縣民進黨候選人翁張梁、屏東縣民進黨候選人潘孟安、台東縣國民黨候選人饒慶鈴、澎湖縣國民黨候選人賴峰偉、嘉義市國民黨候選人黃敏惠票數多過對手。

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