同婚公投有爭議！ 伴侶盟：特定投票指引就放在圈票處

伴侶盟秘書長簡至潔指出，投票期間出現許多違法的事情，包括有團體在投票所附近舉牌、發放文宣，甚至有選務人員直接引導民眾如何投票。（資料照，記者林正堃攝）

2018-11-24 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕公投出現爭議，伴侶盟秘書長簡至潔指出，投票期間出現許多違法的事情，包括有團體在投票所附近舉牌、發放文宣，甚至有選務人員直接引導民眾如何投票。

《聯合報》報導，簡至潔表示，據各地夥伴回報，這次公投發生有許多爭議事件，包括部分投票所設在教會中，「但文宣、布條卻未撤下」；有宣傳車直接在投票所前宣傳；還有特定團體的投票指引放在圈票處，經伴侶盟夥伴強烈要求後，選務人員才收回。

簡至潔指出，高雄有選務人員直接引導選民如何投票，或是不發全部的公投票，或是選務人員提供的說明單張，竟不是中選會提供的，而是來自某團體，與選務人員因此爭執後，對方僅說「提供給民眾參考」。簡至潔說：「這個是非常嚴重的！」

簡至潔還提到，屏東甚至有選人員掀起圈選處的簾幕，讓選民對著指引圈選，「這個非常過分」。

簡至潔表示，公投期間發生許多違規事件，民眾一定會對中選會憤怒，中選會要負起責任，違法選舉品質會造成民眾無法信任公投的結果。

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