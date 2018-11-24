屏東縣長選舉 潘孟安自行宣布當選

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣長選舉結果稍早出爐，現任縣長、民進黨籍候選人潘孟安今晚自行宣布當選。
潘孟安在當選感言中表示，非常感謝也非常感動，謝謝縣民再度肯定他、願意給予進步的團隊4年時間繼續努力，並在未來和他共同追求安居樂業。
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