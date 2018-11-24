民進黨大敗 蔡英文宣布請辭黨主席

2018-11-24 21:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨2018年九合一選舉大敗，兼任民進黨主席的總統蔡英文於晚間9時10分召開記者會發表談話，宣布請辭黨主席，負起政治責任。

此外，對於行政院長賴清德稍早向蔡英文口頭請辭，蔡英文表示，她已請賴清德繼續留在崗位。

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