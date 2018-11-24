民進黨慘敗！ 蔡其昌：敗選是多面向綜合的結果

2018-11-24 21:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕立法院副院長、林佳龍競總主任委員蔡其昌表示，敗選原因不是單一事項，而是多面向綜合的結果，中央整體的施政讓民眾不滿意、有許多的抱怨，在這次地方選舉中呈現，除了對民進黨的不滿與反彈之外，林佳龍市長4年任內做出這麼好的政績與具體的成績，但選民卻不能接受，相信與政策推動相關論述及與選民的關聯性、感受程度有關。

蔡其昌認為，許多公民團體在這次公投內的議題，民進黨無法論述清楚，導致挺同的朋友罵民進黨、反同的朋友也罵民進黨。大家都了解這次公投沒有一個是民進黨所提，但民眾卻無法清楚的去區分，加上選前大量的假消息，包含大陸的網軍等等，相信這都是影響選舉的因素。

蔡其昌強調，選舉結果是綜合性的，台灣民主的選舉是很珍貴的，因為選民會把意見透過選票來表達，但站在一個民進黨的從政黨員而言，最重要的關鍵是選民表達對民進黨執政的不滿意，會痛定思痛、民進黨在未來要好好的反省與檢討，以這次的教訓做為再出發的基礎；把人民想要做的、期待台灣改變的做好，認真傾聽民意，把人民對民進黨信心找回來。

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