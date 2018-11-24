韓國瑜發表勝選感言 盼高雄未來秉持「愛與包容」

韓國瑜發表勝選感言。（資料照）

2018-11-24 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選今天登場，民進黨高雄市長候選人陳其邁自行宣布敗選後，國民黨高雄市長候選人韓國瑜與妻子李佳芬，今晚9點15分現身競選總部，上台發表勝選感言，現場主持人與民眾不斷高喊「市長好」。

韓國瑜上台後向現場支持者揮手致意，並向高雄所有的鄉親、關心高雄這場選舉的所有朋友問安，韓國瑜表示，要感謝的太多了，並稱自己是佛教徒，感謝菩薩保佑，接著感謝高雄市人民給他機會、陳其邁委員，王金平院長在他最困難的時候跳出來幫忙

韓國瑜指出，還要感謝過去兩年來，一直不停批判他的政治對手，讓他從批判中成長，不斷重複「要感謝的太多太多了」，並向在場所有人一鞠躬。

韓國瑜感謝陳其邁，稍早發表落選感言時特別點出，高雄未來一定要秉持高雄最高的價值愛與包容，不分藍綠，為高雄未來一起來打拚。

韓國瑜說，這次高雄市長選舉的投票，我們高雄人向全台灣，也向全世界釋放了最重的一個訊號，揚言要高雄全力拚經濟，帶給高雄市民一個最好的生活。

韓國瑜指出，高雄市民願意給他這個僅到高雄1、2年的人一個機會，他感到相當沉重，同時也很清楚，高雄已經不能再等待，「我們一定要立刻挽起袖子上戰，全部團結起來，為我們高雄的未來打拚」。

韓國瑜表示，要讓廣大高雄市民相信政府，希望高雄市民能夠相信韓國瑜的團隊。高雄沒有時間浪費，必須盡快、盡速往前衝，表示明天開始，將重組高雄市政府的小內閣，達到一個不分藍綠，只為市民好的團隊。韓也向現場支持者喊話，要大家一起為高雄的未來衝刺。

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