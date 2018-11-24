衝衝衝坦言敗選 蘇貞昌：我會繼續努力繼續衝

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右）承認敗選，今晚他牽著太太詹秀齡向支持者致意，強調會「繼續努力，依然會繼續衝」。（記者陳志曲攝）

2018-11-24 20:50

〔記者李雅雯、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌在晚上8點分於開票之夜現場發表談話，恭喜競爭對手、國民黨侯友宜勝選。蘇貞昌說，民進黨遇上重大挫敗，一定要深刻反省；他也感性地說，雖然選舉結果不如預期，但這是人生中很溫暖的一段旅程，「我依然會繼續努力，依然會繼續衝」。

蘇貞昌全程談話面帶笑容，他說，新北市民做了決定，尊重這個決定，向侯友宜致上祝賀；選舉是一時的，重要的是市民獲得更好的照顧、有更好的未來，感謝7個多月來新北市民給很大的溫暖，「沒有忘記我」；儘管拚盡全力，雖然結果不如預期，「但這是我人生中很溫暖的一段旅程」。

蘇貞昌強調，民進黨遇上重大挫敗，黨一定要深刻檢討、深深反省，反省是黨的重要資產，過去也有過重大挫敗，因為懂得反省，又重新站起來，好好檢討失敗、好好地改正，重拾人民信心，重新站起來。

蘇貞昌表示，非常感謝這個過程朋友、主委、督導、黨工職和市民頭家給了非常多的幫忙，深深致謝，沒有因為這個挫敗而有任何失志，依然會繼續努力、依然會繼續衝。

蘇貞昌最後邀請所有競選團隊人員上台、同台。

蘇貞昌說，特別感動整個辦公室競選團隊的年輕夥伴們，這群年輕夥伴，有的剛離開學校，第一個工作就來競選總部擔綱這麼重要的工作，本來想給他們更大的舞台，讓他們在市政上一展長才，沒想到選舉結果讓他們感到挫敗，「我深深地歹勢」，要說聲對不起，他們對台灣有很多美好的想像，期望能夠因為這次選舉經驗，未來不管在哪個角落都可以在各行各業發光發熱，非常高興看到年輕繼續衝的力量，希望各界給他們好好地加油，也告訴他們不要放棄。

蘇貞昌還說：「我要向線上朋友、各界，堅信台灣價值的朋友，不要因為這次選舉對自己懷疑、對台灣民主懷疑、對台灣價值懷疑，一定要堅持下去，一定會因為努力讓台灣更加美麗，讓我們繼續一起衝。」

民進黨新北市黨部主委余天也在會場上表示，將會辭去新北市主委一職。他說，民進黨要記取教訓、要去檢討，為什麼台灣會輸得這麼慘，是不是不符合民意，民意要我們做甚麼就該去做甚麼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/