開票纏鬥10.5小時 柯P險勝丁守中 全台藍綠版圖解析

國民黨奪下3都執政權，民進黨6都只保住桃園、南市2都，其餘縣市也從9個減為4個；國民黨則從5個縣市成長到12個縣市。

2018-11-25 02:41

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一大選暨公民投票進入尾聲，結果已大致確定，完全執政的民進黨在此役慘敗，原執政4都失守2都，甚至讓出了執政20年的高雄市，總統蔡英文為敗選負責請辭黨主席，行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊亦提出請辭。此外，戰況最為膠著的台北市，現任市長柯文哲與丁守中鏖戰到今日凌晨2:37，最後一刻以極些微差距獲勝。國民黨揮別先前兩屆大選大敗的陰霾，奪下3都執政權，民進黨6都只保住桃園、南市2都，其餘縣市也從9個減為4個；國民黨則從5個縣市成長到12個縣市。

六都

台北市：無黨籍柯文哲連任

台北市長柯文哲原先以世大運與網路高聲量擁有較佳的支持度，但因民進黨決定自提姚文智參選，遭藍綠連手夾殺，以及取消重陽敬老金流失大量老年選票，加上選戰後期發生柯辦競選總幹事小野因表態挺民進黨候選人陳其邁遭罵爆哭，封關民調與丁守中呈現平盤，整個開票過程兩人票數極為接近，直到隔日凌晨2點左右，柯文哲才以極些微差距擊敗丁守中，成功連任，丁守中則宣布將提出選舉無效之訴。

柯文哲：580,820（41.05%）

丁守中：577,566（40.82%）

新北市：國民黨朱立倫→國民黨侯友宜

代表國民黨出戰新北市的侯友宜自競選以來民調始終處於領先，雖然過程中爆發文化大群館爭議事件，蘇貞昌後期民調亦有起色，但開票不久侯友宜迅速拉開差距，蘇貞昌以近30萬票左右落敗。

侯友宜：1,165,130（57.15%）

蘇貞昌：873,692（42.85%）

桃園市：民進黨鄭文燦連任

原本由外界看好連任的現任桃園市長鄭文燦，在開票之初與陳學聖票數接近，後來差距逐漸拉大，陳最終以數十萬票落敗。

鄭文燦：552,330（53.46%）

陳學聖：407,234（39.42%）

台中市：民進黨林佳龍→國民黨盧秀燕

台中市被外界視為民進黨關鍵選區，林佳龍與盧秀燕民調互有高低，盧主打市府整治空汙不力，林積極宣傳花博成效，並在選前之夜找來氣象專家彭啟明背書，但林最終仍以20萬票敗選，爭取連任失敗。

林佳龍：619,855（42.35%）

盧秀燕：827,996（56.57%）

高雄市：民進黨陳菊（代理許立明）→國民黨韓國瑜

轉任總統府秘書長的陳菊，在2014大選中以99萬票大贏對手楊秋興的45萬票。但國民黨推派的韓國瑜僅南下高雄1年，快速在網路上掀起旋風，甚至超越當紅的台北市長柯文哲，獲極高網路聲量。韓陳兩人在選戰最後階段大拼場，造勢場合屢破10萬人，雖然韓在辦論會中表現欠佳，但他最終以10萬票左右的差距擊敗陳其邁，終結民進黨在高雄市長達20年的執政。

韓國瑜：892,545票（53.87%）

陳其邁：742,239票（44.80%）

台南市：民進黨賴清德（代理李孟諺）→民進黨黃偉哲

同樣被視為民進黨鐵票區的台南市，在此次大選中沒有獲得太多媒體版面，結果也如外界與民調預期，由黃偉哲以5萬多票差距勝出。

黃偉哲：367,518（38.02%）

高思博：312,874（32.37%）

縣、市

基隆市：民進黨林右昌連任

民進黨籍現任基隆市長林右昌擊敗國民黨候選人謝立功，守住民進黨在北台灣的綠地。分析指出，過往基隆市藍大於綠，但謝立功自初選時鬧出烏龍，民調一路低迷，拋出的議題亦未引起回響；反觀林右昌則打出政績牌，最終獲得選民買單，順利當選連任。

林右昌：102,167（54.14%）

謝立功：86,529（45.86%）

新竹縣：國民黨邱鏡淳→國民黨楊文科

國民黨提名的楊文科以逾10萬票當選，他稍早在臉書發文，感謝選民支持，強調這次勝選將是承擔責任的開始，未來將在縣民監督下實現政見承諾。

楊文科：107,877票（38.20%）

徐欣瑩：91,190票（32.29%）

鄭朝方：78,170票（27.68%）

新竹市：民進黨林智堅連任

民進黨籍現任新竹市長林智堅以超過10萬票大勝，順利連任，為民進黨保住一席綠地。林智堅表示，本次選舉贏家是全體市民，感謝市民他這麼大的鼓勵，讓他能繼續為故鄉服務。

林智堅：107,612（49.57%）

許進財：60,508（27.87%）

苗栗縣：國民黨徐耀昌連任

國民黨籍現任苗栗縣長徐耀昌擊敗主要對手，頭份市長徐定禎順利連任。苗栗縣過往一向被視為藍營鐵倉，是民進黨在西部縣市唯一未執政過的縣市。

徐耀昌：175,756（57.74%）

徐定禎：112,704（37.03%）

彰化縣：民進黨魏明谷→國民黨王惠美

彰化縣人口近128萬人，是六都外唯一人口超過百萬的縣市，過去民進黨擔任彰化縣長始終無法連任，現任縣長魏明谷本屆選舉仍無法擺脫「一任魔咒」，以28萬多票敗給國民黨籍候選人王惠美的37萬多票。

王惠美：377,795票（53.18%）

魏明谷：283,269票（39.87%）

南投縣：國民黨林明溱連任

國民黨籍現任南投縣長林明溱順利連任， 由於南投一向被視為藍營票倉，外界早前評估基本盤藍綠比為6比4，歷任縣長中，綠營僅2001年時，在藍營分裂情況下贏得選舉，其餘均由國民黨勝出。

林明溱：195,385（66.72%）

洪國浩：97,460（33.28%）

雲林縣：民進黨李進勇→國民黨張麗善

國民黨提名的張麗善擊敗民進黨籍現任雲林縣長李進勇，讓雲林綠地變藍天。民進黨縣黨部表示，本次敗選在選前已有跡象，縣長選舉竟無競選總部，指揮系統多頭馬車，火燒屁股才向中央求救，是造成敗選的主要原因。

張麗善：210,770（53.83%）

李進勇：163,325（41.72%）

嘉義縣：民進黨張花冠→民進黨翁章梁

民進黨籍嘉義縣長候選人翁章梁勝選，為民進黨守住一席綠地，然而，翁章梁競選總部並未放鞭炮，氣氛也較冷清，他坦言，選情與預估有差距，民進黨在這次選舉中表現不佳，代表選民希望他們做得更好，強調未來執政將戒慎恐懼。

翁章梁：145,288（50.95%）

吳育仁：84,243（29.54%）

嘉義市：民進黨涂醒哲→國民黨黃敏惠

民進黨現任市長涂醒哲尋求連任失敗，以 票的差距小輸國民黨後選人黃敏惠。國內雜誌今年中的調查結果顯示，涂醒哲任內施政滿意度是本島縣市長最低，僅略高於澎湖縣長陳光復，涂醒哲當時受訪表示，民調參考就好，不予置評。

涂醒哲：56,256（39.56%）

黃敏惠：58,558（41.18%）

屏東縣：民進黨潘孟安連任

民進黨現任縣長潘孟安擊敗主要對手、國民黨籍候選人蘇清泉，延續民進黨在屏東縣的執政。潘孟安任內雖曾經歷「素人議員」蔣月惠風波，不過外界認為，潘孟安處理得當未受大傷，並使事件迅速落幕，最終得以相當差距順利連任。

潘孟安：262,809（55.90%）

蘇清泉：197,518（42.01%）

宜蘭縣：民進黨陳金德（代）→國民黨林姿妙

宜蘭綠地變藍天！國民黨提名的林姿妙一路領先，最終以 萬票當選。民進黨籍候選人陳歐珀晚間7時50分許發表敗選感言，強調本次選舉是他個人努力不足，坦然接受人民的選擇，他承諾，未來將謙卑檢討改進，用這輩子「顧好宜蘭」。

林姿妙：123,767（49.48%）

陳歐珀：95,609（38.23%）

花蓮縣：無黨籍蔡碧仲（代）→國民黨徐榛蔚

國民黨提名的徐榛蔚以11.8萬票大勝民進黨籍候選人劉曉玫，其得票數超過上屆傅崐萁參選連任縣長的得票數8萬9048票。劉曉玫則在晚間7點多抵達競選總部，稍早發表敗選感言，恭喜對手徐榛蔚當選，她強調，是自己的努力不夠，希望全國的支持者不要對花蓮失望。

徐榛蔚：121,297（71.52%）

劉曉玫：43,879（25.87%）

台東縣：國民黨黃健庭→國民黨饒慶鈴

台東縣長選舉結果揭曉，國民黨提名的饒慶鈴順利當選，民進黨籍候選人劉櫂豪稍早出現在競選總部宣布敗選，他對無法發表期待已久的當選感言感到相當遺憾，不過劉櫂豪最終仍祝福對手饒慶鈴組成一個好的團隊，造福台東這塊土地。

饒慶鈴：70,577（59.05%）

劉櫂豪：44,264（37.04%）

澎湖縣：民進黨陳光復→國民黨賴峰偉

根據中選會開票結果，國民黨提名的賴峰偉以2萬174票當選，不過今天《澎湖時報》第6版竟出現半版賴峰偉競選廣告，明顯違反公職人員選舉罷免法第56條，經無黨籍澎湖縣長候選人陳大松陣營向澎湖縣選舉委員會提出檢舉，近期內將召開委員會處理。

賴峰偉：20,570（38.87%）

陳光復：17,347（32.78%）

金門縣：無黨籍陳福海→國民黨楊鎮浯

國民黨提名的楊鎮浯以2萬3520票當選，擊敗現任縣長、無黨籍的陳福海，今年金門縣長大位共有6名候選人角逐，其中楊鎮浯與陳福海最被外界看好，熟悉地方選情人士認為，設籍在金門的人口數比上屆多，且民眾返鄉投票意願增加，指今年投票率應優於過去。

楊鎮浯：23,520（47.78%）

陳福海：22,719（46.15%）

連江縣：國民黨劉增應連任

國民黨籍現任連江縣長劉增應今天下午5點半自行宣布順利連任，是全國最早宣布當選縣長的候選人。劉增應擔任縣長以來，積極推動觀光，這4年來赴馬祖欣賞藍眼淚的遊客驟增，觀光業蓬勃發展，深獲鄉親力挺，其施政滿意度在雜誌民調是六都外縣市長的第一名。

劉增應：4,861（65.62%）

朱秀珍：1,284（17.33%）

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