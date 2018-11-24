落後超過10萬票 陳學聖自行宣布敗選

2018-11-24 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一大選開票進行中，多個選區結果已大致確定。國民黨桃園市長候選人陳學聖也在稍早自行宣布敗選。

原本由外界看好連任的現任桃園市長鄭文燦，在開票之初與陳學聖票數接近，但陳目前已落後來到約12萬票左右，因此在晚間8點左右自行宣布敗選。

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