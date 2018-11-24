林佳龍發表敗選感言 呼籲市民支持新市長盧秀燕

2018-11-24 21:01

〔記者黃鐘山、張瑞楨／台中報導〕在支持者的掌聲當中，民進黨台中市長候選人林佳龍，於晚間7時40分抵達競選總部，他與妻子廖婉如十指緊扣，用沙啞的嗓音說，這是人民選擇的結果，不論是難過或遺憾，都必須接受這個結果，他呼籲市民支持新當選的國民黨候選人盧秀燕，讓台中能有繼續進步的機會，他強調，他是台中人，「不管你投票給誰，我們永遠都是一家人」，他感謝280萬市民，讓他4年前有機會開啟這趟幾乎不可能的旅程。

林佳龍發表感言之後，並未接受記者提問，他逐一與工作人員握手，隨即搭車揮手告別，支持者高喊「加油」，更有多位支持者或工作人員，當場掩面痛哭。

林佳龍的落選感言如下：

謝謝大家，陪佳龍一起走過這段台中隊的旅程。

我也要感謝，在現場的，我的競選主委，蔡其昌副院長，以及何欣純立委、張廖萬堅立委、黃國書立委，和這段時間，陪我一起努力打拼的各位夥伴、我最辛苦的牽手婉如。

今晚的結果，是在台灣民主的價值之下，我們台灣人民選擇的結果。無論你感到難過還是遺憾，我們都必須接受這個結果，希望大家不要相互敵對，也不要惡言相向，因為這不是我們台中隊做事情的方式，我們永遠選擇堅持、永遠選擇努力、永遠選擇光明。

我也要呼籲大家，支持當選的盧秀燕，讓台中能有繼續進步的機會。

從十幾年前到現在，還有過去4年的努力，不管在什麼位置上，我們唯一的目標就是，讓台中成為更好的城市。過去是如此，今天是如此，未來的每一天也都會是如此。

我也要懇請大家，繼續用愛護的心情，守護這個城市，守護我們共同的家。

請大家繼續相信，台中這個城市，相信希望，相信愛，相信在未來的4年裡，這個城市仍然會有機會，繼續變得更好，也請大家不要放棄，讓這個城市更好的努力。

我最後，仍然要重複我昨晚的話。我是台中人，台中就是我的家，謝謝280萬我最愛的家人，謝謝大家，讓我4年前有機會開啟這趟幾乎不可能的旅程。無論你今天的選擇是什麼，我們仍然都是一家人，祝福大家，謝謝。

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