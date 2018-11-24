台北終於全部投完票了！ 柯文哲、丁守中持續拉鋸

2018-11-24 20:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北終於全部投完了！台北市選委會今晚7點46分宣布全部投開票所都已經投票完畢，國民黨台北市長丁守中陣營派出的1500多名志工報票員，陸續回報各開票所統計數字，丁守中和柯文哲選情非常膠著，士林區丁守中緊咬柯文哲，大同區則是柯文哲拉開差距。

柯文哲上一屆在大同區大贏，票數以47.8％比22.2％狂贏連勝文，今年雖然民進黨推出人選，柯文哲目前還是3人中最高票數5100票，丁守中則3147票，姚文智為2606票。

2014年台北市長選舉時，台北市長柯文哲獲得85萬3983票，12行政區中，就是在士林區的票數是1萬3891票，大贏連勝文，得票率為44％比25％，丁守中的政治生涯從士林起家，民進黨台北市長候選人姚文智老家也在士林，因此，這次士林區3人可以各贏得幾票更是注目關鍵。

丁守中陣營在士林區的票數統計緊咬著柯文哲不放，丁守中陣營統計，丁守中目前在士林區拿到5010票，柯文哲則是5819票，姚文智為3128票。

而在民進黨綠營票倉大同區，柯文哲上一屆在大同區大贏，拿到各區最高得票率，票數以47.8％比22.2％的比例狂贏連勝文，今年雖然民進黨推出人選，柯文哲保有領先優勢。

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