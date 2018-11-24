九合一選舉民進黨陷入苦戰 日媒：中國施壓與內部矛盾

九合一選舉民進黨陷入苦戰，六都中已有台中、新北敗選，圖為民進黨台北市長候選人姚文智支持者到競選總部觀看開票情形。（記者張嘉明攝）

2018-11-24 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉民進黨陷入苦戰，日媒對此分析，主因包括中國對台施加壓力、台獨人士對「維持現狀」的不滿、年金改革引起退休軍公教怨言、經濟政策效果不佳等等。

據《產經新聞》報導，這次大選前，民進黨在台灣22個縣市中擁有13個縣市首長，6都裡更是掌握4都，地方政府執政區域佔了台灣70％的人口，而這次的選情，將衝擊2020年民進黨的總統大選。

總統蔡英文自從上任後，在兩岸關係上採取了「維持現狀」，內政方面則致力於年金改革、加強基礎建設、廢核行動。然而，中國對此施壓，奪走台灣5個邦交國，台灣內部也有對改革不滿的聲浪。

因此，蔡英文政府失去執政的縣市是不可避免的，「維持現狀」也許在台獨人士和國民黨方面陷入了兩面不討好的狀況，未來的中台關係仍有待觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/