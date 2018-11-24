嘉義市長選舉 黃敏惠自行宣布當選

2018-11-24 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨嘉義市長候選人黃敏惠總部晚間自行計票，在票數領先對手涂醒哲1千多票後，自行宣布當選。

目前黃敏惠開出的得票數為5萬8千餘票，對手涂醒哲則是5萬6千多票，雙方差距超過1千多票。黃敏惠競選總部自行計票後，在晚間8點自行宣布當選，並至競選總部現場發表感言。

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