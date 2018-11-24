竹市國民黨許明財承認敗選 強調已盡力

2018-11-24 20:02

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨捲土重來參選的新竹市長候選人許明財晚間發佈聲明，承認敗選，許明財競選總部晚間發佈的聲明稿中指稱對於選舉結果，「我感到很抱歉，對不起每一位支持者；但也要感謝每一位支持者的相挺，讓我們打了一場精彩的選戰。」

許明財則感謝老朋友、年輕朋友，從爭取提名的黨內初選，一直到選舉結束，都不離不棄地陪伴在身旁。

許明財也恭喜智堅市長連任成功，期許他能用心在真正福民、利民的政策，要記住選舉中的每項政見；心中更要隨時以民為念，要傾聽人民的聲音；並要回應每項市民的請求，要公平地對待每一位市民，讓市民更幸福，新竹市更進步。

許明財說，此次選舉結果，除勝負分曉，在政黨競合和選民支持度上來看，顯示竹市的選民結構和政治理念更加分裂。希望國民黨的支持者在選舉過後，堅持善念和信心，勇敢追求真正幸福、宜居的文化科技城。

許明財也說，在台灣民主、憲政體制下，將站在監督、改革立場，支持這個因選舉而分裂的新竹市，重新融合，重拾那份善良而美好的回憶，也期許每個年輕人，為竹市的美好未來，再打拚、再奮鬥。

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