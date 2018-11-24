民進黨嘉義市長涂醒哲連任失敗 自行宣布敗選

2018-11-24 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕尋求連任的民進黨嘉義市長涂醒哲，以1000多票的距離小輸國民黨回鍋參選的黃敏惠，稍早已自行宣布敗選，黃敏惠則在8時左右自行宣布當選。

嘉義市長候選人包括蕭淑麗（無黨籍）、黃敏惠（國民黨）、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）和4號涂醒哲（民進黨）。

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