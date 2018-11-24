台中市和平區長林建堂 自行宣布當選連任

2018-11-24 19:40

〔記者歐素美／台中報導〕原住民自治區的台中市和平區現任區長林建堂尋求連任，今天晚上6點40即自行宣布當選！

今晚6點40分，林建堂競選總部自行統計選票，林建堂以3400多票，領先國民黨籍張瑞紘的2700多票及無黨籍黃志雄的700多票，自行宣布當選，現場歡聲雷動。

林建堂發布當選感言說，今天由衷的感謝各位鄉親，還有我們所有的競選總部的團隊和志工們，謝謝你們的支持與愛護，謝謝大家共同參與了這場選舉，未來，你們的諫言監督將是我們持續進步的動力，鄉親們的願望、期待、託付，所有鄉親的聲音，建堂都聽到了，建堂知道責任重大，往後建堂會更認真走向前走，爭取更多地方建設、社會福利及區民的認同，為大家繼續服務。

林建堂說，雖然在謠言風波等最艱難時刻，他還是不畏懼的站出來，在最需要的時刻，鄉親的信心及支持，「用選票支持建堂、還建堂的清白」，這次區長選舉不是其一個人的選戰，而是靠大家的力量，心連心、手牽手才能打贏選戰，未來將跟鄉親一起為和平共同打拚，共同努力，共創和平，「最後並拜託鄉親，繼續支持並做建堂的靠山」，一起為和平打拚。

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