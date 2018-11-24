李進勇承認敗選：在故鄉結束政治生命 是上帝最好的安排

李進勇承認敗選，他表示，在故鄉結束政治生命，是上帝最好的安排。（記者詹士弘攝）

2018-11-24 19:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇於今晚（25日）7點公開承認敗選，並恭喜對手張麗善當選雲林縣長，他並表示，在故鄉終結政治生命，是上帝最好的安排。

李進勇說，剛剛他兒子打電話告訴他說，不管選舉的結果如何，都要相信這是上帝最好的安排，的確，感謝上帝，這一定是祂最好的安排。

李進勇首先感謝所有未支持他的雲林鄉親，因為讓他在自己的故鄉終結政治生命，因為故鄉的土地都是非常柔軟的，在故鄉跌倒比較不會那麼痛；其次也要向支持他的鄉親說聲抱歉，他無法再與大家一起守護家園；他要恭喜對手張麗善，他會負責任完成縣政交接工作，他也要呼籲縣府同仁，要像過去4年與他共同打拚一樣，繼續協助新縣長。

最後，李進勇還有兩件事情要向雲林縣民交代，第一件，農用水井真的不用再收錢，之前他已經編列預算代替繳納，中央也進行修法工作，當然地方還有一些工作必須要配合，相信新縣長也一定會樂於來配合。

第二點，5000元的重陽敬老金，這個問題已經公開做過說明，就是因為電業促協金沒辦法完全入庫，所以無法如數來發放，他已經公開說明，也向長者表示歉意，盼望大家可以諒解。

最後李進勇祝福大家平安，也願天佑台灣，天佑雲林。

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