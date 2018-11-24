花蓮劉曉玫宣布敗選 支持者落淚

2018-11-24 19:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨提名花蓮縣長候選人劉曉玫在晚間七點多抵達競選總部，現場下著雨氣氛一片低迷，她說，恭喜徐榛蔚當選花蓮縣長，民主可貴的地方，就是尊重選民的抉擇，自己的努力不夠，她選後第一件事情，就是要去好好向支持者致謝。

直到下午七點，劉曉玫開出的票數並不理想，目前的劉曉玫的4萬多票對上徐榛蔚的得票數約10萬4千多票，二者相差懸殊，目前只剩20多名支持者留在總部內觀察開票結果。

晚間七點，劉曉玫現身競選總部，心情並沒有悲傷，並對工作人員一一擁抱致謝，許多工作人員難過留下眼淚。她說，過去傅崐萁沒有做好的地方，希望徐榛蔚能夠做的更好，讓縣府變得更透明，讓縣民感到驕傲，也希望全國的支持者不要對花蓮失望，也不要對台灣失望，花蓮依然的美好。

由於下著大雨，劉曉玫競選總部並沒有很多關心選情的支持者到場關注開票情況，花蓮民進黨籍公職，包括立委蕭美琴、東服中心執行長許傳盛等人都到場，不過因開票結果不如預期，蕭美琴對於開票狀況直搖頭。

蕭美琴說，劉曉玫已經很努力了，仍敵不過傅崐萁的立委妻子徐榛蔚，這是一個根深蒂固的問題，花蓮的地方生態長期被傅崐萁把持，很多資源都被夫妻倆運用到極致，劉曉玫雖很努力打弊案，但很多人似乎無感，另一方面劉曉玫長期在議會監督傅崐萁，甚至還被取消議員配合款，面對強權劉曉玫無所畏懼，其實她強力捍衛監督權就是對花蓮最大的政績，但這點很多人感受不到，沒給劉曉玫一個公道非常可惜。

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