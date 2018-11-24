彰化縣長得票贏逾5萬 國民黨王惠美自行宣布當選

2018-11-24 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選今天登場，國民黨彰化縣長候選人王惠美總部晚間自行計票，自行宣布當選。

目前王惠美開出的的得票數為20多萬票，對手魏明谷則是15萬多票，雙方差距超過5萬票。王惠美競選總部自行宣布當選，擊敗民進黨對手魏明谷的連任之路。

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