北市選情拉鋸！ PTT八卦板驚見「祭品潮」...

投票結束，支持者湧入柯文哲總部開票晚會，關注開票結果。PTT八卦板稍早湧入數名柯文哲支持者，以違反板規被禁言作為「祭品」，祈禱柯P最終能順利連任。（記者方賓照攝）

2018-11-24 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉投票結束，全國各地陸續進行開票作業，台北市長選情相當膠著，令兩陣營支持者無不屏息。PTT八卦板稍早湧入數名柯文哲支持者，以違反板規被禁言作為「祭品」，祈禱柯P最終能順利連任。

眼見北市選情拉鋸，不少柯P支持者紛紛在PTT上發文「自殺」，一名登入次數已超過4600次的鄉民表示，「願以過去15年伴我大半人生的帳號，換取柯P逆轉勝」，該文發出後瞬間被推爆，網友們也將PO文鄉民封為「勇者」。

「祭品文」是PTT及許多網路論壇的長年傳統，意即事前藉由承諾付出某些事物（如請雞排、珍奶），換取PO文者希望發生的未來如願成真，若在板規嚴格的八卦板上，鄉民們常利用PO違規貼文的方式自請水桶，犧牲珍貴的帳號發言權限來作為祭品。

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