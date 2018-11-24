南港得票與柯文哲拉鋸 丁守中高過連勝文

2018-11-24 19:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北市選委會表示，晚間7點多，12行政區目前中正、大同、萬華、南港、信義、內湖已經投票完畢，國民黨台北市長候選人丁守中陣營自行統計，在南港區的得票結果也是跟柯文哲拉鋸中，但是可以看到的是，丁守中在南港區得票率已經比2014年連勝文高。

下午4點投票時間結束，國民黨台北市長候選人丁守中陣營動員1500名志工報票員到各投開票所計票，丁守中陣營下午5點左右開始陸續有統計數字傳回。

2014年柯文哲和連勝文選台北市長時，柯文哲和連勝文在南港區的得票率分別是41%比23%，連勝文獲得2萬6899票，柯文哲拿到3萬9558票，但是目前從丁陣營的統計來看，雙方得票率相當接近。

丁守中陣營在士林區的票數統計也是緊咬著柯文哲不放，2014年台北市長選舉時，台北市長柯文哲獲得85萬3983票，12行政區中，就是在士林區拿到最高票數1萬3891票大贏連勝文，得票率為44%比25%，丁守中的政治生涯從士林起家，民進黨台北市長候選人姚文智老家也是在士林，因此這次士林區3人可以各贏得幾票更是注目關鍵。（19:22更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/