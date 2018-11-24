對手宣布敗選，苗栗縣長徐耀昌喜吻妻子慶連任。（記者蔡政珉攝）

2018-11-24 19:29

首次上稿 19:20

更新時間 19:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕尋求連任的國民黨籍苗栗縣長徐耀昌，今天晚上6點多趕赴位於苗栗市的競選總部途中，得知對手頭份市長徐定禎自行宣布敗選，讓競選總部人員一片歡天喜地。徐耀昌抵達憲昌一下車就和妻子蔡麗卿擁吻，顯見對勝選連任的喜悅。

徐耀昌說，他要感謝選務人員，畢竟這次選舉因公投綁大選太冗長，他曾提出相關議題也獲得媒體關注。他強調選賢與能是民主真諦，他長期在苗栗深耕，能獲得選民肯定，他再次表達謝意。

徐耀昌指出，順利連任後會馬不停蹄繼續實行各項縣政，不會辜負選民的託付，畢竟是新責任的開始，未來4年要讓苗栗脫胎換骨，包括觀光休閒、社福、青年就業、社會住宅、老人照顧等，「要讓苗栗好，還要更好」。

徐耀昌表示，這次得票率較上次增加，是對縣府執政團隊的肯定。他也說，未來要準備總統與立委大選，要讓藍天再現。

徐耀昌說，得知徐定禎宣布敗選後，他覺得依民主機制，「輸了一切都放下」，放下才是永恆，包容更是首長的大度。寬容也是苗栗縣民的期待，讓苗栗永遠保有赤子之心。

另外，被問及與前縣長劉政鴻關係，徐耀昌笑說要看中央黨部的想法，派系每個縣市都有，「有點過分」，但選完都要放下。

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