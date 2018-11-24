金門縣長選舉 國民黨籍楊鎮浯自行宣布當選

2018-11-24 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕金門縣長選舉結果出爐，國民黨提名的楊鎮浯自行宣布當選，擊敗現任縣長、無黨籍的陳福海。

臉書粉專「躍動金門-楊鎮浯」今天傍晚6時23分貼文表示，許多人恭喜他終於結束艱苦一戰，但對他而言，「這不是結束，甚至不是結束的開始，而僅僅是開始後的結束」，並稱自己心中「只有千斤重擔」、「沒有任何戰役結束的感覺」，同時強調未來有太多事情等著他們一起改變。

文中承諾，未來每一天楊鎮浯會戰戰兢兢地去面對、竭盡所能「在四年內讓金門脫胎換骨」，並稱今天的結果、這個勝利是屬於每位渴望金門改變的人。

今年金門縣長大位共有6名候選人角逐，其中楊鎮浯與陳福海最被外界看好。據了解，設籍在金門縣的人數約有13萬8600人，其中約6萬人常駐，縣選委會日前公布今年縣長選舉總人數為11萬7913人。

陳福海、楊鎮浯陣營以上屆投票率4成5推估，候選人至少得超過2.5萬票才有機會當選，安全門檻則落在2.6萬票較為穩當。

熟悉地方選情人士認為，設籍在金門的人口數比上屆多，且民眾返鄉投票意願增加，預估今年投票率應會優於過去。

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