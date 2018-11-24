天黑了...北市僅南港區全數投完票 11行政區還在投

台北市永吉國中投票所還有民眾等著排隊投票，排最後一位的等到5點半還在等。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-24 18:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天是投票情況踴躍，加上今年公投綁選舉，投票時間拉長，台北市各地投開票所大排長龍，雖然下午4點截止投票，但許多投票所還有眾多人潮排隊等投票，台北市信義區最多投票權人的永吉國中投開票所，最後一名投票民眾到5點半還在排隊，抱怨連連。

台北市選舉委員會統計，目前僅有南港區全數投完票，陸續進行開票作業，其餘11個行政區尚在投票中；永吉國中投開票所選務人員估計，該處大約近6點才會全數投完票。

住在永吉國中附近、最後一名投票民眾說，她下午2點多想來投票，發現排隊人潮太多，先放棄回家等待，快4點再出門來投票，沒想到人還是很多，她等到5點半還在等，從沒等這麼久過。

永吉國中選務人員說，早上投票人潮並不多，時間愈晚投票人潮愈多，4點截止投票確實還有人想來投票，但依規定不行，而國中還有其他投票所的投票權人較少，所以投票速度比較快，因此一投完，就趕快借用圈票處，以消化排隊人潮，大概晚上6點可以全數投完。

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