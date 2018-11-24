連江縣長連任成功 劉增應發表感言：未來4年加速地方建設

國民黨連江縣長候選人劉增應（中）在夫人（左）、立委陳雪生（右）陪同下，於競選總部自行宣布當選，並且發表當選感言。（記者俞肇福翻攝）

2018-11-24 18:19

〔記者俞肇福／綜合報導〕位於國境之北的連江縣，國民黨連江縣長候選人劉增應下午5點半自行宣布當選；連任成功的劉增應說，感謝鄉親給予支持與肯定，未來4年是馬祖快速精進的關鍵時刻，他有堅定意志與馬祖鄉親繼續前進，團結各界力量，為馬祖謀取最大福祉。

劉增應說，未來4年加速地方建設如南北竿跨海大橋、機場改善、3000噸客貨輪等，以及地方產業發展、擴建馬祖酒廠，把世界最佳白酒馬祖高粱酒加強行銷台灣及中國大陸，讓兩岸民眾都可品嘗到最好馬祖高粱酒，並加強旅遊發展，讓遊客可以來馬祖欣賞世界級美景如馬祖藍眼淚、島嶼生態、芹壁聚落、大坵梅花鹿等。

他說，4年前受鄉親託付接下縣政重擔，無時無刻不戰戰兢兢，在縣府團隊努力，中央部會支持、立委及議會督促協助及鄉親配合下，在觀光、產業、交通、教育、社福、住宅、財政、就業、所得等各方面均獲得前所未有的進展與突破，並對馬祖未來充滿信心與光榮感。

未來馬祖將以「島嶼創生、國際接軌」為發展定位，連江縣12年（108年至119年）中長程綜合建設方案，並朝著宜居的島嶼、永續旅遊、海洋經濟、智慧科技島嶼的發展主軸，凝聚共識，努力推展地方建設。

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