蘇貞昌封街邀民眾看開票 柯文哲票數遭追上民眾驚呼

2018-11-24 17:59

〔記者邱書昱、李雅雯／新北報導〕九合一選舉今天投票，民進黨新北市長候選人蘇貞昌在板橋區民權路封街擺放椅子讓支持者一起收看開票。有趣的是，原本台下的民眾情緒平穩，但是看到台北市長柯文哲票數一度被國民黨台北市長候選人丁守中追上時，大家都發出驚呼。

不少長輩一早便前來卡位，下午5點陸續也有幾位年輕人到場，其中一對情侶女方支持蘇貞昌，而男方支持國民黨新北市長候選人侯友宜，眼看兩位候選人票數拉近，他們沒有吵架或意見相左，反而異口同聲地說，比較在乎柯文哲的票數。

約莫下午5點半左右，立法委員張宏陸到場主持，邀請歌手豬頭皮帶來幾首歌曲，讓民眾情緒稍稍舒緩。

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