這次公投像在考國文！網友Kuso下次聯署「這個公投案」

2018-11-24 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一選舉綁10項公投案，導致投票時間拉長，有網友點出原因，可能與此次公投案主文多使用雙重否定有關，讓不少人讀完覺得「比文言文還難」，更有網友發揮創意，Kuso一項公投案「你是否不同意未來公投案不應不使用不能讓民眾不理解的多重否定句？」，掀起熱議。

臉書粉專「火星軍情局」今（24）日貼文，詢問網友「有沒有人要跟我一起聯署下一個公投案？」，並附上Kuso的公投案，圖片可見原PO問：「你是否不同意未來公投案不應不使用不能讓民眾不理解的多重否定句？」，選項有「同意、不同意、不不同意、不不不同意」。

KUSO的公投案掀起網友熱烈討論，許多網友認為，「這圖形容得太貼切」、「這次公投搞得跟考試一樣」、「題目太饒口，暈了」，更有人直呼「比文言文還難」；也有網友認同KUSO的公投案，「求連署」、「這絕對應該要立法」。

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