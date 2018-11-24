投票日澎湖海運加班 檢警展開幽靈人口約談

2018-11-24 17:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖五合一選舉，由於公投綁大選，加上天氣晴朗，今日各投開票所都大排長龍，離島船班也加班運輸返鄉投票人潮，總計選前一天與投票日，南海輸送1357名旅客，檢警也展開幽靈人口清查，陸續移送澎湖地檢署偵訊。

由於澎湖有19個有人居住島嶼，投票日返鄉民眾踴躍，馬公市南海交通船碼頭，一早就擠滿返鄉投票的民眾，澎湖車船管理處除固定航班外，增開南海之星一號、海有快艇各2航次，載送824人，連同前一日除固定航班外，也增開南海之星一號、海有各1班，載運533人。

另外因公投綁大選，各種選票多達15張，導致各投開票所都大排長龍，平均投票最短由30分鐘起跳，也有長達1小時，澎湖縣選舉委員會緊急調整圈票票匭，由各2個增加至3個，才紓解排隊人潮；而檢警單位也在投票日展開幽靈人口約談，陸續移送6人前往澎湖地檢署複訊，同時約談人數及範圍不斷擴大。

澎湖五合一選舉開票日，現任民進黨籍縣長陳光復一早就偕同妻子，手拉手前往位於西文投開票所，排在人群中投票，陳光復表示牽手是他的鐵票；而國民黨籍縣長候選人賴峰偉，也是偕同妻子前往文光國中投票；無黨籍縣長候選人陳大松，則在山水社區活動中心投票、翁珍聖在西嶼合界投票，其餘候選人也各自投票。

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