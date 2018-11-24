柯丁票數拉鋸 「學姊」忐忑：今晚決定我有沒有工作

台北市長柯文哲競選幕僚「學姊」黃瀞瑩緊盯開票狀況。（記者黃建豪攝）

2018-11-24 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選已經進入開票階段，全台陷入緊張氛圍。台北市長柯文哲陣營於信義區四四南村旁停車場舉辦開票之夜晚會，幕僚表示心情忐忑但保持審慎樂觀。而高人氣的學姐黃瀞瑩也表示，今夜就可決定有沒有工作了。

據《蘋果》報導，對於局勢相當緊繃，柯文哲幕僚學姊黃瀞瑩與小牛柯昱安緊盯開票進度，柯昱安表示，看著柯文哲與對手的票數相當接近，心情難免忐忑不安，但對柯選情保持審慎樂觀。而黃瀞瑩則相當擔憂地表示，據傳有民眾因排隊人潮實在太多，失去耐心而離開投票所，對於選情實在很緊張，也很害怕投票結果，還稱今晚就決定她有沒有工作了。

而柯辦私下評估，今天天氣很好，投票率應該不差，雖然投票所大排長龍，但柯文哲支持者多數為年輕人，體力較好因此不至於影響投票意願。除此之外，柯辦原規劃於晚間7點在台北國際會議中心舉行國際記者會，但由於開票時間比往年更晚，可能有所異動。

而四四南村的開票之夜目前也於臉書直播，短短30分鐘內讚數已突破3.5萬，線上觀看人次達7700人。現場雖有輕鬆的表演活動，但支持者各個臉色凝重，緊盯開票不敢鬆懈。而柯文哲則預定於晚間8點40分到達現場發表演說。

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