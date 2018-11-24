高市僅3區投票所完成投票 鳳山鳳東里排隊人潮綿延1公里

鳳山區鳳東里活動中心投票所現場排隊人潮綿延1公里。 （記者陳文嬋攝）

2018-11-24 16:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有1823個投票所，投票人數超過228萬人，今年公投綁大選，造成投票大塞車，目前已到4點投票截止時間，高市38區中，僅三民、鹽埕、田寮區完成投票，其餘地區仍有排隊人潮。

鳳山區鳳東里活動中心有2個投票所，投票人數多達4000多人，是鳳山區最多，現場排隊人潮綿延1公里，選務人員預估仍有數百人未投票，有民眾等了3小時才投到票，也有民眾等到尿急受不了，先將證件交給警方為憑，上完廁所再重新排隊投票。

高市選委會表示，由於公投綁大選造成投票塞車，選委會將現有各投票所公職2個圈票處，挪出1個圈票處作為公職及公投圈票處，並增加700圈票處因應，希望加快民眾投票速度。

高雄市長選戰打得火熱，各個投票所人潮多，尤其公投票是史上最多，現場民眾大排長龍，投票花了至少半小時，甚至長達3個多小時，上次高雄市長選舉投票率6成6，今年預估投票率超過7成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/