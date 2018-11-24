排隊投票 95歲嬤不嫌累還喊very good！

95歲的阿嬤陳蔡金花獨自來投票，不覺得投票排隊很累，還大讚台灣選舉「very good！」（記者陳冠備攝）

2018-11-24 16:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕我要來投票！今年九合一大選綁公投，民眾一次要領15張選票，圈選就需耗費不少時間，導致各大投票口出現排隊人龍，讓不少民眾大嘆投票日怎麼變成排隊日，彰化一名95歲的阿嬤陳蔡金花不覺得排隊很累，還大讚台灣選舉「very good！」

這次大選包含縣市長、議員和村里長、地方代表選舉外，還有10張公投票，早上8點開放投票，投票口開始堵塞，等待領票時間少則半小時，多則1、2小時，有零星民眾不耐久候，還因此撕毀選票抗議。

雖然排隊時間長，仍吸引18歲就能投公投票的年輕族群參與，19歲張小姐說，沒想到投票要排30分鐘，有點不可思議，幸好昨天有先做功課，所以領到選票時沒有花很多時間就圈選好，覺得投票很新鮮。

獨自來投票的陳蔡金花則樂觀看待排隊人龍，她表示，投票經驗超過50年，現在已經95歲了，遇到選舉就一定會來投票，拿著拐杖慢慢走，她認為排隊等一下就好，因為台灣真民主，選舉「very good！」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/