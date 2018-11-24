下午4點投票截止 中市還有投開票所排250多人未投

下午4點投票時間結束，中市還有投開票所排250多人未投。（記者蘇孟娟攝）

2018-11-24 16:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕地方公職選舉綁公投，投票分兩階段領投，下午4點投票時間結束，台中市還有多處投票所人龍未散，西區甚至有投開票所還有逾250人排隊等候投票。

今年選舉綁公投，因公投多達10案，加上兩階段投票，民眾進入投開票所後，花費不少領投時間，上午平均須排隊等半小時到1小時投票，午後又新湧入投票人潮，不少投開票所幾乎均要排超過1小時的時間才能領投票，等完成投票程序出場甚至超過2小時。

有民眾自備椅子坐著等候，但多數民眾只能站立等候投票，有民眾花2小時才投完票，直說，已上了年紀實不堪折磨，但又不想放棄選票，「實在考驗體力」；也有民眾跟家人輪流上廁所，以免從頭排起。

下午4點一到投票時間截止，台中市選委會指出，4點以前排隊者都能完成投票，但4點以後不再受理排隊，未投完票的投開票所均有警員協助站最末點把關，有民眾逾4點才趕到投開票所，也只能黯然離開。

即使投票時間已截止，台中市仍有部份投開票所人龍未散，等候投票人數達250人；有民眾排了1個多小時後，因為下午5點要上班，眼看投票還遙遙無期，只好忍痛放棄投票；選務人員再緊急調度圈票遮屏，增6個圈票處因應，加速民眾投票速度。

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