後壁男子選票蓋私章 撕毀選票送辦

2018-11-24 16:44

〔記者王涵平／台南報導〕台南後壁區上茄苳第10投開票所，1男子下午3時許投票時以私章圈選候選人，發現廢票後撕毀選票，當場以違反選罷法送辦。

選監人員表示，該男子在市長、市議員、里長的選票圈票處都蓋上私章，投入票匭前即撕毀選票，旋即移送警方製作筆錄。

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