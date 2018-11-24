蓋錯竟撕毀公投票 新北男遭送辦

2018-11-24 16:35

〔記者王宣晴／新北報導〕今天下午近3時，35歲的徐姓男子前往新北市新莊福營路的投開票所投票，但準備將公投票投入投票匭時，被監票員發現其中一張公投票被撕毀，趕緊制止，徐男表示因為圈選錯誤，才將公投票撕毀，選監委員到場認定違反選罷法，警方訊後將依法送辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/