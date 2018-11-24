排隊等投票可看到電視開票 立委質疑會影響投票意向

下午4點開始開票作業，但仍有部分投票所還有人在排隊等投票。（記者黃佳琳攝）

2018-11-24 16:34

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台九合一大選，法定今天下午4點完成投票後，就要開始進行開票作業，但因今年公投票因素導致投票時間截止後，仍有部分投開票所還有民眾排隊等投票，民進黨立委邱志偉透露，今天中午1點就跟中選會反應，要求延後開票時間，但中選會一直沒有做出決定，導致有民眾邊排隊邊看開票情況，嚴重影響選民投票行為。

邱志偉表示，中選會是獨立機關，根本講不聽也管不動，這次動線規劃失誤導致民眾投票不順利，甚至他們透過行政院反應，要求中選會趕快做出是否延後開票的決定，中選會一直到下午4點都沒有表態，導致已完成投票的投開票所選務人員開始開票，排出人龍的投開票所還在等投票的詭異情況。

時代力量立委徐永明下午也在臉書發文，要求中選會主委陳英鈐下台負責。徐永明說，這明顯是中選會的行政疏失，下週中選會主委應至國會專案報告，並下台負責！

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