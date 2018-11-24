北市「章魚哥」開票再等等 天玉里還有人排隊投票...

九合一選舉併同10個公投案的投票24日舉行，因公投票數較多，投票所外民眾大排長龍，佔滿學校籃球場，選務人員在入口處引導排隊路線。示意圖。（記者簡榮豐攝）

2018-11-24 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕北市天玉里在過去幾次台北市長選舉，得票結構都和最終北市得票結構類似，被稱為北市選戰「章魚哥」，這次北市選情激烈，天玉里開票狀況也備受關注，但截至目前為止，天玉里仍有人在外排隊，估計仍須逾1小時才能消化完畢開票。

天玉里由於本地人口與外來人口比例約2比8，與台北市整體選民結構類似，因此幾次選舉天玉里的得票比率與台北市整體得票結構都很相似；上屆選戰柯文哲在北市得票率為57.16%、連勝文為40.82%，而雙方天玉里的得票率為57.14%、連為40.97%，只相差0.2%，令人直呼太神奇。

2010年北市選舉，國民黨郝龍斌與民進黨蘇貞昌，北市得票率約為56%與44%。而天玉里雙方得票率約為57%、41%，2006年台北市長選舉，郝龍斌和謝長廷在天玉里的得票率分為53.5%、41.8%，最終選舉結果則為53.8%對40.9%；其餘如2002年馬英九與李應元競爭台北市長、1998年馬英九與陳水扁交手，選舉結果也都與天玉里相近。

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