選前一天被通緝 高市議員候選人吳銘賜未現身投票

2018-11-24 16:29

〔記者黃建華／高雄報導〕選舉投開票前一日被控涉嫌賄選未到案，遭檢方發布通緝的高雄市議員候選人吳銘賜，今天下午4點投票截止前，確定並未現身投票。

警方指出，外傳吳銘賜若晚間開票出爐，確認當選連任市議員，屆時有可能出面投案，後續則透過司法訴訟，尋求賄選官司能否平反，俾確保自己的權益。

據了解，尋求連任的吳銘賜因被控涉嫌賄選，助理與樁腳、選民多人日前被檢方傳喚到案，其中，陳姓助理獲30萬元交保，吳銘賜則傳喚未到案，昨揚言要在前鎮區廣濟宮前召開「受枉屈説明會」。

檢方聞訊指揮50多名警力等候會場撲空，吳利用視訊直播，向支持群眾高呼冤枉、被抹黑，他表示自己幫助弱勢「行善」，竟被説成「行賄」，希望支持者堅定，他不會被「當選無效」。

檢方認為吳拒不到案，還以視訊挑戰公權力，昨晚對吳銘賜發布通緝令，追訴權至2043年10月底止。

吳銘賜昨因此並未現身投票，但檢警大動作是否反而激出同情票，助他順利連任，尚待觀察。

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