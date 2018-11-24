這樣「公投」太誇張 監察員氣到不幹了！

屏東縣萬巒鄉佳佐社區活動中心，今天上午傳出公投「亂象」，主任管理員為了讓作業加速，竟將「公投區」的屏障移至「地方選舉區」，並在公投區放置兩張桌子，讓民眾在毫無遮屏的桌上一起蓋章「公投」。（記者邱芷柔攝）

2018-11-24 16:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大選綁公投，各地投票所今天湧現排隊人潮，屏東縣萬巒鄉佳佐社區活動中心，今天上午卻傳出公投「亂象」，1名楊姓監察員發現，主任管理員為了讓現場作業加速，竟將「公投區」的屏障移至「地方選舉區」，並在公投區放置兩張桌子、印台及圈選工具，讓多位民眾在毫無遮屏的桌上一起蓋章「公投」，楊姓監察員向現場主任管理員反映未果，氣到離開現場，直接向中選會告狀。

楊姓監察員向記者表示，現場公投區原有2個屏障、地方選舉區有3個，上午9點多選務人員為了紓解現場人潮，將公投區屏障移至地方選舉區，並增加2張桌子到公投區，民眾在毫無屏障的情況下圈票，現場還有民眾大喇喇將小抄放在桌上，他覺得不妥，反映後卻遭主任管理員回嗆「你再這樣就把你趕出去！」

劉姓選民表示，他約9點多到該投票所，當時公投區就沒有屏障，但也不見有人反映，現場選務人員、員警都不覺有異，所以也沒特別去檢舉，直到網路傳出楊姓監察員「罷工」，他們才知道是怎麼回事。

楊姓監察員與主任管理員發生爭執後，11點離開該投票所，並向中選會投訴檢舉。

主任管理員回應，當下是為了「讓民眾蓋快一點」才搬桌子來，經主任監察員提醒後，就放回屏障，前後約半個小時，且過程沒有網路謠傳幫別人蓋章等事。而該名楊姓監察員因為要回屏東市投票，按規定只能離開40分鐘，但楊姓監察員上午11點離開就沒有再回來，所幸現場人充足，不影響投票。

屏東縣選委會表示，接到中選會通知後已派員了解，並將透過監察員、主任管理員進一步釐清事發經過，而屏障遭移除情形，經主任監察員指正後已恢復，初步了解並沒有像網路、通訊軟體傳出的「幫別人蓋章」、「大家同一張桌子一起照著小抄蓋」等情形，呼籲民眾切勿散佈不實謠言，選委會將追究相關責任；另外，楊姓監察員11點離開投票所後未返回，經確認屬實後，依規定會追回已領薪資。

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