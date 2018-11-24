最新開票！六都「這六名」市長候選人暫領先（不斷更新）

2018-11-24 18:00
晚間六點六都最新開票情形。（本報照）
首次上稿 16：48
更新時間 18：00
〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選開票作業已於今（24）日下午4點進行，目前六都市長候選人得票數，分別由台北市柯文哲、新北市侯友宜、桃園市鄭文燦、台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市韓國瑜。
本報此次為讀者統整《民視新聞台》、《TVBS》、《東森新聞台》、《中天新聞台》、《三立新聞台》與《壹電視》的大選開票數，呈現在自由時報電子報首頁，關注本報首頁即可同時掌握6家電視台即時開票現況。
根據《民視》計票即時現況指出，截至今（24）日晚間6點整的最新計票數：
《台北市》
柯文哲24萬511票
丁守中22萬1095票
姚文智15萬158票
《新北市》
侯友宜32萬5104
蘇貞昌25萬9456票
《桃園市》
鄭文燦14萬7362票
陳學聖10萬6435票
《台中市》
盧秀燕24萬2369票
林佳龍22萬1875票
《台南市》
黃偉哲9萬6168票
高思博7萬8714票
《高雄市》
韓國瑜25萬2063票
陳其邁25萬31票
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