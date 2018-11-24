最新開票！六都「這六名」市長候選人暫領先（不斷更新）

晚間六點六都最新開票情形。（本報照）

2018-11-24 18:00

首次上稿 16：48

更新時間 18：00

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選開票作業已於今（24）日下午4點進行，目前六都市長候選人得票數，分別由台北市柯文哲、新北市侯友宜、桃園市鄭文燦、台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市韓國瑜。

本報此次為讀者統整《民視新聞台》、《TVBS》、《東森新聞台》、《中天新聞台》、《三立新聞台》與《壹電視》的大選開票數，呈現在自由時報電子報首頁，關注本報首頁即可同時掌握6家電視台即時開票現況。

根據《民視》計票即時現況指出，截至今（24）日晚間6點整的最新計票數：

《台北市》

柯文哲24萬511票

丁守中22萬1095票

姚文智15萬158票

《新北市》

侯友宜32萬5104

蘇貞昌25萬9456票

《桃園市》

鄭文燦14萬7362票

陳學聖10萬6435票

《台中市》

盧秀燕24萬2369票

林佳龍22萬1875票

《台南市》

黃偉哲9萬6168票

高思博7萬8714票

《高雄市》

韓國瑜25萬2063票

陳其邁25萬31票

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