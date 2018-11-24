九合一選舉併同10個公投案的投票24日舉行，因公投票數較多，投票所外民眾大排長龍，佔滿學校籃球場。桃市約有8成、逾900投開票所 無法16點準時開票。（記者簡榮豐攝）

2018-11-24 16:05

［記者謝武雄／桃園報導］由於今年九合一選舉是公投綁大選，桃園市選委會估算有8成、900個以上投開票所無法於下午4點完成投票，選委會已經通告1142個投開票所，基本上只要4點以前到達投開票所，就一定可以參加投票，會請員警進行清點及秩序維持。

桃園市選委會總幹事湯蕙禎表示，基本上除了部分偏遠地區、山區投開票所，選舉人數在1000人左右，可以如期於下午4點完成投票作業，但市區投開票所大都無法順利於4點完成投票，以中壢區新明國小為例，截至下午3點45分，仍有200多人在排隊，這些人都要完成投票，可能要等到5點左右。

湯蕙禎也提到，桃園市合格選民約有173萬人，平均每個投開票所約有1500人左右，這樣規模的投開票所一定無法準時於4點完成投票，故桃園市位於市區的投開票所幾乎都會延後開票。

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