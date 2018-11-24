排到地老天荒... 92歲退休師暈眩 堅持要投票

2018-11-24 16:04

〔記者李容萍／桃園報導〕今天為九合一大選綁10項公投的投票日，天氣晴朗，各投票所湧入人潮，投票所被塞爆，投票至少要花費30分鐘，甚至1小時，有民眾看見投票大排長龍選擇先離開，回家洗衣服、整理房間以後再出門投票，也有人抱怨排隊排到地老天荒，明明吃完早餐去投票，沒想到投完票回到家已經是準備吃午餐的時間。

排隊過程中，許多年紀大的長輩感到不舒適，桃園市中壢區新明國國小投票所有一名退休的92歲周姓國小老師，一早因排隊站太久，出現暈眩、站不穩的情形，經現場維護秩序的員警發現，和排隊民眾商量，讓周老師先到樹蔭下坐著休息，等輪到他時回到隊伍再完成投票。

周老師說，歷屆選舉他都不缺席，這次公投綁大選雖然大排長龍，即使烈日下排隊身體略有不適，他仍堅持投下神聖的一票。

周老師說，平常喜歡運動，80歲以前常打網球，後來改走路而且不用柺杖。他今天騎摩托車到投開票所，「因為這樣（騎摩托車）比較安全」，他還說，曾任觀音國小、新街國小老師，教職生涯42年，和不少畢業的學生保持連絡，今天觀音國小有學生辦60週年同學會邀請他參加，投完票後準備應邀參加學生的同學會，很開心。

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