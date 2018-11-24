超可愛！女子帶雪貂投票 波麗士充當保母累壞

許多民眾第一次看到三角臉、全身毛絨絨的雪貂，都好奇圍觀！ （林高沅提供）

2018-11-24 15:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「警察先生可以幫我顧一下嗎？」新竹縣竹北市一名女子今早帶著一隻寵物雪貂到安興國小投票，央請警察幫忙看顧，雖已綁上牽繩，仍十分好動地跑來跑去，可愛模樣吸引眾人圍觀，但可累壞了熱心的波麗士！

不同於常見的貓犬等寵物，今早女主人帶著雪貂現身投開票所，立刻成為吸睛的焦點，許多民眾都說第一次看到。熱心警員林高沅家有養狗，看到三角臉、全身毛絨絨的雪貂時也嚇了一跳；而且，雪貂可能活潑好動又緊張，不斷跑來跑去，還會用牙齒咬皮鞋不放，幫忙看護的10幾分鐘，讓警員忙得全身是汗！

不過，等女主人投完票準備帶走時，雪貂瞬間變得柔順黏主人，模樣十分可愛。

根據有經驗的飼主分享，貂的體力旺盛，飼養時可多帶貂到戶外走走，但貂只要遇到貓犬，很容易受到驚嚇而逃離。此外，在貂的世界裡，都是用牙齒互動，所以會出現咬人、咬東西的情況，主人須費點心調養訓練。

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