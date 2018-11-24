日媒關注台灣大選！ 蔡英文去留、吳敦義母豬說成話題

九合一大選綁公投大選於今（24）日舉行，全台投票所大排長龍，選舉熱度空前絕後，此次選舉也引起日媒高度關注。（記者廖振輝攝）

2018-11-24 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選綁公投大選於今（24）日舉行，全台投票所大排長龍，選舉熱度空前，此次選舉也引起日媒高度關注。《NHK》、《產經新聞》、《時事通信社》皆報導此次投票盛況，認為這是對民進黨與總統蔡英文的「期中考」。除此之外，國民黨黨主席吳敦義的「母豬風波」也成關注焦點。

據《產經新聞》報導，此次選舉可說是民進黨的「期中考」，也直接相關蔡英文2020年能否再次代表民進黨參選總統大位。而在此次選舉中，國民黨在高雄市的熱烈選情可能造成外溢效應，影響其他地方的選戰，在首都台北市，丁守中可能以些微差差距追上現任台北市長柯文哲。然而，由於吳敦義發生失言風波，稱呼民進黨籍總統府秘書長陳菊為「母豬」，雖然於18日已經公開道歉，但可能對藍營選情造成不利影響。

據《NHK》報導，兩岸關係也成此次選舉的焦點，中國加強對台壓力，有5個邦交國與台灣斷交、限制中客來台，但也開放中國居留證申請等多項優惠，以兩面手法對台出招。除此之外，中國以假新聞介入選舉也成為重點話題，對此蔡英文曾呼籲選民，用選票告訴全世界台灣不是中國台灣；另一方面，國民黨則主張與中國改善關係，增加觀光客以提升經濟。

據《時事通信社》報導，目前民進黨在全台有13個執政縣市，國民黨6個，無黨籍3個，在民進黨支持率不如以往的情況下，可能將面臨與國民黨的激烈苦戰。

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