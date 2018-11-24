這輩子第一次投票 「排到天荒地老」都要為他們投這一票

2018-11-24 15:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕誰說年輕人排太久就跑回家？台北28歲的林先生今天到台北市敦化國小投票，他說，從下午2點就開始排隊，前面的隊伍長的看不到盡頭，但是就算排到天荒地老，他都要為他的同志朋友、為了更好的台灣投票，而且公投提案這麼多，領票、蓋章本來就需要時間。

今天是投票日，各地投開票所都大排長龍，還有人說年輕人因為排隊排太久都跑掉，台北市林先生不以為然的說，他自己是28歲，應該算年輕人吧，就算要排到天荒地老他都不會跑掉，本來公投案多就需要比較多時間作業。

林先生不好意思地說，其實這是他人生以來第一次投票，因為這次實在有太多重要的公投議題，讓他非投票表達自己的意見不可，就算排隊排很長，太陽很大，天氣很熱，就算要排到天荒地老，他也要投下他那一票。

林先生說，為了他的同志朋友們可以生活在更美好的台灣，可以平等的結婚，可以不受到歧視眼光和霸凌，同志婚姻一定要修民法完成，學校更應該有相關的性平教育。

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