九合一選舉併公投桃園狀況多 有人攜票、有人撕公投票

2018-11-24 15:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕九合一選舉併公投桃園狀況不少，有人撕毀公投票、有人攜出選票。因公投有10案，民眾排隊投票動輒30分鐘起跳，中壢區甚至有選民因為被告知不分「鄰」排隊而重新排隊，共花了2小時，讓她氣炸。桃園市長鄭文燦也花了40分鐘投票，他說，公投塞車狀況，中選會應參考改善投票設計。

桃園區羅姓婦人領了10張公投票，其中3票被她撕毀，因違反公投法可能會被裁罰1萬5000元，她解釋，她3票都沒蓋同意或不同意章，怕被有心人拿去胡亂利用，才會撕毀。龜山區也有楊姓女子撕毀1張公投票，同樣會被選委會裁處5000到5萬元罰鍰。

龍潭區林姓男子領完選票，投下里長部分後，就攜帶市長與市議員選票走出投開票所，因他忘了家人交代市長、市議員要投給誰，才想走出投開票所打電話問家人，已違反公職人員選舉罷免法被函送法辦。

桃園區黃姓男子與家人投票時，被選務人員從隊伍後方帶到投開票所入口，插隊領取公投票並完成投票後，離開投開票所，之後黃男與家人想再投市長、市議員與里長時，被選務人員阻擋。

選務人員解釋，當時派員詢問「有沒有人只想投公投票？」黃姓男子一家人應聲站出來後，才由選務人員帶著插隊先投公投票，依規定他們已離開投開票所，就無法再投地方選舉。

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