投票龜速實測等71分 彰縣臨時加開公投圈票處

要投選舉票又要投10件公投案，彰化市投開票所湧現人龍，有民眾實測等了71分鐘才完成這次投票。（記者張聰秋攝）

2018-11-24 15:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕有史以來投票張數最多1次的選舉，今天在全台各地舉行，因公投高達10個案件，又有地方公職人員選舉要投，投票時間拉長，使得各投開票所到下午為止仍然湧現人龍，彰化縣1049處開投票所，又以員林市排隊等候投票，出現塞車狀況最為嚴重，彰化縣選舉委員會臨時在員林市98個投開票所各增加1處公投圈票處，希望儘快紓解等候人潮。

其實，全縣各投開票所，幾乎都出現投票塞車的情況，不少民眾發現，以往投票，驗身分、領票、投票，作業很快，「過去咻咻去就結束了！」在彰化市等候超過30分鐘的李姓民眾說，公投10個題目太多了，看得懂要逐題看題目再圈選，看不懂的，即使隨便亂圈，也是要花上一些時間，每個人都多花一點時間，投票就龜速塞車了。

彰化市余姓民眾下午前往彰化市投票，他實測等候時間，從等候到領選舉票、投票，再領公投票，完成投票，共花了71分鐘，他說，今年選舉如此熱烈，一方面見證台灣民主的可貴，另一方面也突顯出大選綁公投，配套作業欠缺經驗，題目太多耗費民眾時間，亂投或因此不投，反而不好。

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