撐住！投票所大排長龍 他說：這是世代戰爭的耐力賽

對於投票大排長龍，林冠任表示這是一場耐力考驗賽，也是一場世代戰爭。（記者廖振輝攝）

2018-11-24 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕今年大選因九合一大選綁十案公投，讓全台投票所大排長龍，甚至得排到1.5小時才投得到票，讓許多民眾感到不耐。對此，網路政治評論者林冠任表示，只要撐住了這1.5小時，而期間有敵對陣營離開，一來一回下其實是造成了兩票的差距。「這是一場耐力考驗賽，也是一場世代戰爭」。

林冠任表示，雖然中選會稱只要在4點前排進隊伍都能投票，但仍有人可能會因為久候不耐而離開，離開了後會不會再回來則不得而知，即使4點以前再回來，仍很可能看到很長的人龍，許多人也有壓線來投票的想法，所以不見得晚點來會比較少人。

林冠任說，這是一場耐力考驗賽，也是一場世代戰爭，比的是到底老人體力撐得住，還是年輕人的耐心撐得住，不利的因素是兩方都有的。「只要你撐住了這1小時半，而這1小時半有敵對陣營離開，那麼一來一回，你的一票其實是造成了兩票的差距。」

然而林冠任認為，老人的體力跟意志力相當驚人，年輕人不見得能贏過老人的意志力，所以到了投票所就別走了，好好撐下去排完。如果撐不下去，那麼不但等於支持方陣營少兩票，甚至造成蝴蝶效應，年輕人看到年輕人離開也心生動搖，這種心理不可輕忽。

林冠任也喊話，如果撐不下去更應該看看現場的人龍，不肯走的人為什麼不走，「走的人，才是蠢人」、「好好排隊，吃點苦都不能忍的話，何以成大事？」

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