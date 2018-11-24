埔里議員候選人樁腳渉買票 身上搜出近2萬元現金

2018-11-24 15:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是投票日，南投地檢署持續偵辦賄選案！埔里鎮某縣議員候選人的胡姓樁腳，涉以每票500元之代價幫忙現金買票，檢警發動搜索和傳喚，有選民坦承並繳回1000元賄款，而胡姓女樁腳的身上還被搜出現金1萬8500元，遭檢方聲押，惟法官認為無羈押的必要而裁定5萬元交保並限制住居。

今天是投票日，到凌晨還有檢舉賄選案件送進地檢署，證人、檢舉人接受訊問，主任檢察官吳怡盈表示，偵辦行動會持續。

南投檢方偵辦現金買票案，前日傳喚涉幫埔里鎮某議員現金買票的胡姓女樁腳，及相關選民、證人，並持搜索票在胡女身上搜到現金1萬8500元，胡女辯稱這些現金非買票的錢，而被傳喚的選民中則有人坦承收了錢，並繳回1000元賄款。

檢察官認為胡女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，惟法院以「有羈押之原因、但無羈押之必要」為理由，裁定交保5萬元及限制住居。

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