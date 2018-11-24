公然違法？ 張麗善投票日合照竟「比出自己號次」

雲林縣長候選人張麗善投票完後，開心走出投開票所。（記者廖淑玲攝）

2018-11-24 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕今天天氣好，各投開票所大排長龍，雲林縣長候選人張麗善投票前，由家人陪同先到土庫馬光厝順安宮上香祈福，接著再轉往投票所投票，但她與民眾合照時，卻公然違反選罷法比出自己號次。

根據選罷法規定，公職候選人在投票日當天不能從事競助選活動，候選人以外的任何人，投票日當天雖可從事公投宣傳或其他活動（於禁制區外），但仍不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關的影像、聲音及文字；在投票日從事競選或助選活動，最高可處1年以下有期徒刑、500萬元以下罰鍰。

根據《三立新聞網》報導，張麗善投票前由家人等陪同先到土庫馬光厝順安宮上香祈福，接著進入投開票所依序領票、投票，同時也完成公投票的領、投。張麗善投完票之後有民眾前來要求合照，沒想到她不僅違規比出自己的選舉號次，甚至還要求合照的民眾和自己一樣，明顯已經違反選罷法。

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